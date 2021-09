UK, effetto Emma Raducanu: tutti pazzi per la 18enne vincitrice degli US Open: i suoi vestiti vanno a ruba

Talento, bellezza, giovinezza ed equilibrio. Queste le doti di Emma Raducanu, neo vincitrice degli US Open ad appena 18 anni che si candida a diventare icona di stile e fashion blogger, oltre che a una campionessa del tennis mondiale. La star del tennis è stata incoronata da Chloe Street, editrice di moda dell'Evening Standard, come un'icona della moda e adesso bisogna soltanto capire quali marchi punteranno su di lei.



Solo poche settimane fa la star del tennis Emma Raducanu aveva 500.000 follower su Instagram. Nelle ore che hanno seguito la sua vittoria in due set, contro Leylah Fernandez agli US Open, la londinese Raducanu è salita fino a 1,2 milioni, e oggi conta 2 milioni di follower. Non solo l'impressionante vittoria della diciottenne Raducanu le ha permesso di portare a casa un assegno di £ 1,8 milioni, diventando la prima donna campionessa del Grande Slam del Regno Unito in 44 anni, ma il suo incredibile successo combinato con la sua bellezza, il fascino, la giovinezza e l'equilibrio davanti alla telecamera fanno di lei l'identikit perfetto per diventare la nuova grande influencer nel Regno Unito, ma anche in tutto il mondo.



La domanda non è se Raducanu guadagnerà milioni in accordi di sponsorizzazione, ma quali brand avranno la fortuna di beneficiare dell'Effetto Emma? O, più precisamente, quali brand potranno permettersela? Finora l'atleta di Bromley, che all'inizio di quest'anno nessuno avrebbe mai pensato potesse vincere un grande Slam, ha solo un contratto sportivo per le scarpe da ginnastica con Nike e un contratto per la racchetta con Wilson.

L'accordo con Nike, probabilmente firmato prima della vittoria degli US Open, ha quasi sicuramente un valore da 6 cifre, ma molto probabilmente il rinnovo o, comunque, qualsiasi accordo firmerà in futuro varrà molto di più.



Il completino Nike rosso e blu in stile Wonder Woman che Raducanu ha indossato durante gli US Open, è già andato esaurito in Inghilterra in molte taglie e anche la visiera abbinata ha registrato il sold out in meno di 48 ore. L'effetto Emma Raducanu è già iniziato. È chiaro che gli adolescenti del Regno Unito vogliano emulare lo stile di Emma, ​​la nuova icona del tennis made in UK.

Questo rende il suo guardaroba dentro e fuori dal campo una risorsa incredibilmente preziosa su cui capitalizzare il marchio. «Qualunque cosa Nike stia pagando a Emma, ​​torneranno al telefono con il suo agente per legarla il più a lungo possibile... E chiunque sponsorizzi Emma ora pagherà decine di milioni di sterline», ha dichiarato al Daily Mail Jonathan Shalit, presidente dell'agenzia Intertalent.

Sicuramente più interessante della lotta per accaparrarsi il suo completino da partita, sarà la lotta per il suo guardaroba fuori dal rettangolo di gioco. Lei, come Naomi Osaka, firmerà un contratto a sette cifre con Louis Vuitton? Sarà la prossima protagonista di una campagna pubblicitaria Rolex?



Raducanu, che è apparsa su British Vogue ed è stata un'ospite d'onore al party della London Fashion Week della rivista (indossando Erdem direttamente dalla passerella), da allora ha annunciato di essere un'ambasciatrice per Tiffany & Co, di cui è stata adornata in tutto il suo splendore durante le partite degli US Open. Ha indossato gli orecchini Tiffany Victoria, un braccialetto Tiffany e un anello T1 in oro bianco e diamanti, oltre a un ciondolo a croce Tiffany con diamanti per un totale da più di 40mila euro. Non male per una sportiva... Su Instagram ha scritto: «Molto entusiasta di entrare a far parte dell'iconica famiglia Tiffany come House Ambassador. Nelle ultime settimane poter indossare questi gioielli speciali è stato un onore!”

Gioielli che hanno portato fortuna alla piccola campionessa inglese e, sicuramente, anche a Tiffany capace di investire sul «cavallo vincente». L'effetto Emma Raducanu è appena iniziato.





