Tennis and Friends, la pioggia non ferma la 'special edition' con vip e sportivi

di Enrico Sarzanini

Nemmeno la pioggia ha fermato la Special Edition di Tennis & Friends, Salute e Sport andata in scena nell'ambito degli Internazionali di tennis a Roma che ha inaugurato il Tour 2023. La manifestazione ideata dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore che da dodici anni promuove la cultura della prevenzione, dello sport e dei corretti stili di vita quest'anno si è svolta sotto lo slogan La cultura della prevenzione è GIOVANE. Molteplici le persone che hanno effettuato gli screening gratuiti nel percorso di prevenzione “Alimentazione ,cuore e sport” grazie allo staff sanitario composto da cardiologi, medici sportivi, ortopedici, nutrizionisti. Tutto coordinato dalla Regione Lazio ASL RM 1 e coadiuvato dall'ospedale L. Spallanzani e dalla Medicina dello Sport di Sport e Salute Spa e del Coni.

Gli screening gratuiti effettuati oggi si aggiungono alle quasi 190.000 prestazioni effettuate in questi anni. Anche quest'anno l'evento è stato supportato dalla Croce Rossa italiana presente con la sua postazione.

Tanti ospiti vip

La giornata si è aperta con la visita del presidente del Coni Giovanni Malagò che si è intrattenuto con gli operatori sanitari. Divertente sfida (in abiti civili) della coppia Paolo Bonolis – Filippo Volandri che ha sfidato Marco Tardelli e Diego Nargiso in un doppio che ha divertito il pubblico. All'inaugurazione, baciata da un inaspettato sole, hanno partecipato Flavio Siniscalchi il Capo dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Simona Renata Baldassarre assessore alla Cultura, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Lazio, Alessandro Onorato l'assessore allo sport e ai grandi eventi di Roma Capitale, Vito Cozzoli, presidente di Sporte Salute, Giuseppe Quintavalle direttore della Asl RM 1, il prof. Federico Vigevano Direttore del dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCSSco, Nicola Pietrangeli Presidente onorario di Tennis and Friends, Marco Tardelli, testimonial del mondo dello sport e Paolo Bonolis, ambassador di Tennis e Friends.

Ampio spazio come sempre dedicato all’intrattenimento sono stati tantissimi i visitatori che hanno assistito al Torneo delle Celebrities che sostengono il progetto Tennis & Friends, “scesi in campo per la prevenzione”: Veronica Maya, madrina dell’evento, Paolo Bonolis, Max Giusti, Gimmy Ghione, Diego Nargiso, Miriam Fecchi, Andrea Perroni, Marzia Roncacci, Filippo Volandri, Marco Tardelli, Luca Palamara, Beppe Convertini, Stefania Orlando, Federica Gentile, Fabiola Sciabarrassi, Miriana Trevisan, Pago, Milena Miconi, Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro, Veronica Voto, Jacopo Volpi, Sebastiano Somma, Eleonora Daniele, Massimiliano Ossini, Stefano Maniscalco, Leonardo Metalli e tanti altri.

Soddisfatto Meneschincheri soprattutto per il programma rivolto ai giovani: «Il tema di quest'anno è anche sui giovani perché i dati sull'obesità e sul sovrappeso in età adolescenziale sono allarmanti e noi vogliamo sensibilizzare le istituzioni ma anche la gente affinché i giovani si avvicinino sempre di più allo sport e alla prevenzione.

Prossimo appuntamento dal 15 al 17 settembre 2023 Tennis & Friends a Torino in veste di Official Charity delle Nitto ATP Finals; mentre dal 6 all’8 ottobre si terrà la Main Edition presso il Foro Italico di Roma l’evento principale, di cui la prima giornata sarà completamente dedicata alle Scuole; il Tour si concluderà con l’ appuntamento di Napoli, dal 20 al 22 ottobre 2023.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 19:37

