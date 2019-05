Roland Garros, Fognini vince il derby con Seppi e vola al secondo turno

Fabio Fognini approda al 2° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso a Parigi. L'azzurro, numero 12 del mondo e 9 del seeding, sconfigge il connazionale Andreas Seppi, numero 71 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-0, 3-6, 6-3 in due ore e 21 minuti.



Alexander Zverev approda a fatica al 2° turno del Roland Garros. Il tedesco, numero 5 del mondo e del seeding, sconfigge l'australiano, John Millman, numero 56 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-3, 2-6, 6-7 (5-7), 6-3 in quattro ore e 8 minuti.

