Campioni per la Salute, al Foro Italico presenti il karateka Luigi Busà e lo judoka Emanuele Bruno per «Tennis and Friends - Salute e Sport»

di Redazione web

Si rinnova l’appuntamento con «Campioni per la Salute», nuovo progetto inserito all'interno di «Tennis and Friends – Salute e Sport», manifestazione nata nel 2011 su iniziativa di Friends For Health Onlus, che quest’anno torna con una Special edition dedicata alla promozione dei corretti stili di vita e della prevenzione sanitaria lungo gli Internazionali Bnl d’Italia.

L'appuntamento del 4 maggio

Il 4 maggio al Foro Italico alle ore 12.00 ritroveremo il campione carabiniere, medaglia d’oro olimpica, Luigi Busà e lo judoka Emanuele Bruno, coordinati da Lorena Rutigliano, fondatrice del progetto «Campioni per la salute». Nel frattempo, il claim «Campioni per la Salute insieme per vincere» è diventato da subito virale grazie ai video registrati da tantissimi personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura che hanno aderito tra cui Maria Giovanna Elmi, Kaspar Capparoni, Rosanna Lambertucci, Massimiliano Rosolino, Brigitta Boccoli, Luigi Mastrangelo, Daniel McVicar e molti altri. L’ appuntamento è per sabato 4 maggio dalle ore 12 in poi presso la Grand Stand Arena.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA