Australian Open. Berrettini infortunato: non gioca contro Tsitsipas. Fognini eliminato da Nadal

Si ferma al quarto turno il cammino di Fabio Fognini e Matteo Berrettini agli Australian Open. Sui campi in cemento del Melbourne Park, Fognini, n.17 del mondo, ha ceduto 6-3, 6-4, 6-2, in poco più di due ore e un quarto di gioco, al n.2 del ranking, lo spagnolo Rafael Nadal alla sua 16esima partecipazione allo Slam che è riuscito a vincere soltanto una volta, nel 2009, ma dove ha disputato altre quattro finali. Berrettini non è nemmeno potuto scendere in campo contro il greco n.6 Atp, Stefanos Tsitsipas, a causa dell'infortunio rimediato agli addominali nel match precedente

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 09:19

