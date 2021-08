Basket, Italia-Francia 46-53: i Bleus provano ad allungare. LA DIRETTA

L'Italbasket affronta la Francia nei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020: una sfida durissima, contro le stelle Nba Rudy Gobert, Nicolas Batum e Evan Fournier, oltre a un roster che fin dalla vigilia prometteva di arrivare fino in fondo. Una squadra, quella transalpina, capace di battere gli Stati Uniti, unici a farlo ai Giochi dai tempi di Atene 2004. Palla a due alle 10.20 ora italiana: su Leggo.it a questa pagina potrete seguire la diretta del match.

LA DIRETTA

6'29'' Italia-Francia 46-53 De Colo fa 2/2 dalla lunetta dopo 4 punti in fila di Polonara: Francia ancora avanti, azzurri che fanno ancora fatica nel tiro da fuori. Gobert schiaccia al volo su alley oop di De Colo, poi segna un altro tap in in contropiede: Italia a -7.

INTERVALLO Italia-Francia 42-43 Fournier con una bella penetrazione porta la Francia avanti, non va il tentativo allo scadere di Mannion da tre. Bleus davanti alla pausa lunga, ma gli azzurri sono pienamente in partita.

1'09'' Italia-Francia 40-39 Danilo Gallinari ufficialmente in partita: tripla da otto metri che porta l'Italia sul 37-39, poi stoppa la penetrazione di Batum. Polonara da tre sigla il sorpasso sul 40-39: stavolta è la Francia a chiamare timeout dopo il parziale di 6-0 degli Azzurri.

2'49'' Italia-Francia 34-37 Nicolas Batum stoppa due volte Fontecchio, prima in contropiede poi su un tiro da tre: Francia avanti di tre punti. Azzurri ora in difficoltà soprattutto nel tiro da fuori.

4'52'' Italia-Francia 34-35 Gallinari prima e Mannion poi rispondono alla fisicità di Fall, che in area sta mettendo in difficoltà gli azzurri: Francia avanti di uno.

7'21'' Italia-Francia 30-30 Il protagonista in questa fase è Heurtel che riporta i suoi sotto. Nel mezzo un canestro più fallo di Gallinari che segna anche il tiro libero supplementare: timeout Sacchetti. Batum da tre impatta per la parità.

FINE PRIMO QUARTO: Italia-Francia 25-20 Alla prima sirena il protagonista è Michele Vitali: tripla spettacolare senza ritmo dall'angolo sinistro, azzurri avanti di 5 lunghezze. Gara ancora lunghissima, ma ci siamo.

2'02'' Italia-Francia 20-18 Polonara con un tap in spettacolare con fallo dopo una penetrazione di Mannion: vantaggio azzurro.

6'40'' Italia-Francia 12-6 Pick&roll Francia si chiude con schiacciata di Gobert, gli risponde prima Fontecchio da rimbalzo in attacco, poi Polonara con una tripla: Gobert accorcia, ancora Fontecchio da tre dall'angolo, 12-6.

8'15'' Italia-Francia 4-2 Dopo un minuto e mezzo è ancora 0-0: sblocca il punteggio Fournier con un 2/2 dalla lunetta, gli risponde Fontecchio dall'angolo. Sulla rimessa Pajola ruba palla a Batum, sbaglia da sotto ma subisce fallo: 4-2 Italia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 11:30

