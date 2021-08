Tokyo 2020, Volley la diretta di Italia-Argentina: quarti di finale delle Olimpiadi. Gli azzurri di Gianlorenzo Blengini si giocano tutto questa mattina contro i sudamericani è in gioco l'accesso alle semifinali del torneo olimpico e la possibilità di giocarsi una medaglia. Gli azzurri non vengono da un girone eliminatori brillantissimo, chiuso comunque al secondo posto. Gli azzurri, sulla carta, partono favoriti, ma l'Argentina è piena di giocatori che conoscono bene il nostro volley ed è una squadra che non va assolutamente sottovalutata. Blengini, comunque, recupera sia Simone Giannelli sia Ivan Zaytsev.

ITALIA-ARGETINA QUARTI DI FINALE TOKYO 2020 LA DIRETTA

09.57 Inni nazionali

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA