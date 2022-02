Valentino Rossi riparte...dalla MotoGP: svelato il Mooney VR46 Racing Team

Quella del 2022 sarà la prima stagione del Motomondiale che non vedrà al via Valentino Rossi. Dopo 26 stagioni, il Dottore ha deciso di dire basta con le moto per passare alle quattro ruote. Sarà infatti impegnato nel campionato Fanatec GT World Challenge Europe, tra le serie di riferimento per le vetture a ruote coperte di classe GT3. Ma in realtà il nome del campione di Tavullia continuerà ad essere presente in MotoGP. E' infatti partita ufficialmente da oggi, dal Teatro Rossini di Pesaro, l'avventura del Mooney VR46 Racing Team. La Mooney, realtà italiana di Proxumity Banking & Payments, subentra così all'emittente satellitare Sky, che ha supportato il programma del Dottore fin dalla sua nascita, avvenuta nel 2014.

Una presentazione vecchio stile con i dj Vic ed Albertino a fare da padroni di casa, con Valentino Rossi che ha mostrato al pubblico il team di MotoGP, composto dal fratello Luca Marini e dall'esordiente Marco Bezzecchi, che correrà con la Ducati. Livrea nera con tanti richiami al giallo, portato per tante stagioni sulle piste dal nove volte campione del mondo, così come quella del team Moto2, con Celestino Vietti e Niccolò Antonelli che daranno l'assalto al titolo con una Kalex.

"Siamo molto contenti di essere arrivati a questo punto, perché abbiamo iniziato dalla Moto3 e quest'anno faremo per la prima volta la MotoGP - ha detto Rossi -. E' un po' come chiudere un cerchio, ma sarebbe anche bello iniziare una nuova storia in MotoGP. I nostri piloti faranno del loro meglio per riuscirci, ma vedremo cosa dirà la pista".

Per Luca Marini "sarà una stagione molto importante. Ho iniziato a prendere confidenza con la nuova Ducati GP22 e a capirne il potenziale negli ultimi test. Le sensazioni sono più che positive, l'obiettivo è riuscire a stare costantemente nel gruppo di vertice, lottare per la Top5 e rimanere sempre nella Top10. Mi piacerebbe salire sul podio poi, so che è un obiettivo molto ambizioso ma ho fiducia nella squadra. Il clima è ottimo, mi sono trovato bene con tutti, ci siamo divertiti e si respira una bella aria. Anche i colori della moto mi piacciono molto, sono quelli della VR46 da sempre".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA