Marco Conidi: «Caro Lorenzo Pellegrini, sei il capitano della mia Roma e io sarò sempre con te. Mai solo mai»

di Marco Conidi

Capitàni Coraggiosi, io sono un tifoso.

Diciamo anche un tifoso esageratamente innamorato ma a me piace così.

Non sono un tecnico ne' mi interessa esserlo.

Non sono un procuratore né un consulente finanziario, né un bookmaker , e soprattutto anche se scrivo qui ( ma questa è una rubrica gentilmente concessami da Leggo come libero sfogo ed empatia con i tifosi come me) non sono un giornalista.

Io credo che essere tifosi sia già una cosa molto seria e molto importante nella

Dinamica del mondo del

Calcio

Quindi prendo in cura il

Mio Ruolo che ha onori ma anche doveri

Che Ha dei Privilegi e Anche Responsabilità

Per Prima

Tifare Difendere e Salvaguardare La

mia SQUADRA , la mia MAGLIA , i miei GIOCATORI , e Soprattutto il mio

CAPITANO

CHIUNQUE ENTRA E COMBATTE PER LA MIA ROMA E'MIO FRATELLO E MIO PROTETTO



Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA