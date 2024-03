Non è più Juventus ma Strazientus. Vlahovic peggiore in campo, ormai c'è da difendere il quarto posto

di Francesco Oppini

Da febbraio ad oggi non è più Juventus, ma è “STRAZIENTUS”! Se non fosse per la scorpacciata di trofei prima di questi ultime tre stagioni da incubo, oggi sarei con tutta probabilità in cerca di me stesso tra le valli del Tibet e non solo. Sette punti nelle ultime otto partite sono una media da retrocessione e rispetto al buonissimo lungo periodo durato da agosto a fine gennaio di quest’anno, ora la vecchia signora altro non sembra che la versione più triste, sbiadita e confusa degli ultimi anni.

La responsabilità è di tutti, dalla direzione tecnica all’atteggiamento vanesio, frenetico e approssimativo dei giocatori, soprattutto di quelli che più dovrebbero dare certezze. Oggi per esempio il peggiore in campo a mio modesto parere è il n.9 bianconero, ovvero Dusan Vlahovic che sbaglia appoggi, gol e per finire in bellezza si fa espellere per proteste inutili e reiterate lasciando la squadra già in difficoltà in dieci.

Ci si mette poi anche la sfortuna, che nel calcio non conta poco, perché comunque la Juventus colpisce due pali nel secondo tempo a portiere battuto ma questo non può essere comunque un alibi o una scusante, mai soprattutto nei dintorni di Torino.

