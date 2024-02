Juventus, Francesco Oppini: «I Bianconeri ritrovano il successo, ma che fatica col Frosinone!»

di Francesco Oppini

La Juventus dopo un febbraio nero e quattro gare senza vittoria, ritrova il successo, ma che fatica con il Frosinone! Serve un guizzo del sempre ottimo Daniele Rugani al 95’ esimo minuto (gol vittoria del 3-2) a far tornare un po’ di sereno in casa bianconera, ma in questo momento il problema della vecchia signora sembra esser sempre di più ciò che è stato il punto di forza fino ad oggi: la difesa.

Ancora due le reti subite ieri, tre quelle fatte, per un totale di cinque, ovvero quelle viste in tutto nel match casalingo di ieri.

In attesa di ritrovare lucidità difensiva, il capitano Danilo (ieri squalificato) e le reti anche dei vari Chiesa, Yldiz e Milk, cerchiamo di capire se per la sfida di domenica prossima a Napoli riusciremo a recuperare gli infortunati di lusso di ieri come Rabiot e Mc Kennie, perché senza di loro, uniti alle già lunghe assenze per noti motivi di Pogba e Fagioli, questa Juventus potrebbe avere il centrocampo completamente smontato. Forse, e dico forse, urgono soluzioni differenti.

