Juventus-Frosinone 3-2, le pagelle: Locatelli opaco, Chiesa invisibile, Vlahovic puntuale, Mc Kennie preziosissimo, Rugani sorprende

di Timothy Ormezzano

La Juventus ha battuto a Torino il Frosinone per 3-2 in una partita della 26esima giornata di serie A

LE PAGELLE DELLA JUVE

SZCZESNY 5,5 Umano, senza super poteri.



GATTI 5,5 Avvia l'azione dell'1-0, ma ha qualche colpa sull'1-1 di Cheddira. Dietro traballa ma almeno è generoso: ci prova fino alla fine (41' st Milik: s.v.)



BREMER 5 Il muro questa volta non regge l'urto. Svagato sui due gol. Azzoppa (involontariamente) Rabiot.



RUGANI 6,5 La decide lui, strano ma vero. Sfiora la rete con una volée respinta da Alacaraz. Al 95' trasforma una palla morta in un gol di vitale importanza.



CAMBIASO 5,5 Si perde Cheddira in occasione dell'1-1 ciociaro. Un po' meglio in fase offensiva (41' st Iling: s.v.)



MCKENNIE 7,5 Preziosissimo assistman per Vlahovic. Prima con un controllo e passaggio rapido ed elegante, poi con un'imbucata perfetta. Nel finale mette anche una pezza su Kaio Jorge.



LOCATELLI 5 Regia senza guizzi, tipo La corazzata Potëmkin di fantozziana memoria.



RABIOT 5,5 La 200ª in bianconero dura 28 minuti. Una contusione al piede sinistro lo cancella presto dal match (28' pt Alcaraz 5: Dinamico, ma anche molto frenetico. Non combina niente).



KOSTIC 5 Ha la scioglievolezzza di certi cicoccolatini. Non punge, non chiude. Nell'1-2 si perde Brescianini, che poi gli scappa via anche in un'altra occasione sanguinosa (17' st Weah 5,5: Svolge a malapena il compitino).



VLAHOVIC 7,5 Puntuale all'appuntamento con il gol, dopo una manciata di secondi. Concede il bis, pennellando col mancino. Sfiora il tris, ma è in fuorigioco.



CHIESA 5 Lascia pochissime tracce: non strappa, non spinge, non tira. E l'intesa con Vlahovic non decolla (17' st Yildiz 5,5: Entra e buca subito una palla gol grande così. Da ritrovare).



ALL. ALLEGRI 5,5 La sua Juve, salvata da Rugani proprio sul gong, gioca a lungo in contropiede, in casa contro il Frosinone. Impugna il tridente vero soltanto all'81'. No, non ci siamo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Febbraio 2024, 14:57

