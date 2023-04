Francesco Oppini: «Crollo Juve imbarazzante. Annata rovinata da processi e inchieste che nulla hanno a che fare con il calcio giocato»

di Francesco Oppini

Dopo la meritata eliminazione dalla coppa Italia di ieri sera mi sveglio e leggo che la maggior parte dei tifosi bianconeri sono tutti (o quasi) pronti a mettere sul banco degli imputati l’allenatore bianconero, tutti pronti a dare la colpa ad Allegri come se lui fosse il solo ed unico responsabile massimo di quanto stia accadendo nelle ultime settimane. La verità però, a mio modesto parere, è che lui ha delle responsabilità di sicuro, ma se la vecchia signora nelle ultime 4 partite tra campionato e coppa è letteralmente crollata è anche e soprattutto merito di quanto da mesi giri attorno a questo gruppo e i ragazzi oltre a brancolare nell’incertezza hanno finito le energie fisiche e mentali che li avevano portati dopo la penalizzazione ad avere dei buonissimi risultati: la Federcalcio con Gravina a capo e non solo ci hanno messo in una situazione inaccettabile. Puoi essere a questo punto del campionato o della stagione in bilico per una sentenza? È ammissibile dare 15 punti di penalizzazione in classifica per poi toglierli, per poi forse ridarli nel bel mezzo di una stagione? Questa è una vergogna, ma per tutte le squadre non solo per la Juventus, anche perché come potrà essere ricordato in futuro questo campionato vinto splendidamente da un grande Napoli? La Juventus ieri è stata semplicemente imbarazzante, gioca spesso se non sempre male, si basa sulle giocate dei singoli o sulle ripartenze, ma una cosa è certa, quest’annata sportiva comunque vada sarà rovinata da processi e inchieste che nulla hanno a che fare con il calcio giocato e sempre a mio modesto parere, in Italia questa è una stagione falsata, per tutti, Napoli escluso.

