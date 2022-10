Leclerc con la Ferrari conquista la pole nel Gp di Singapore. Quarto Sainz e Verstappen ottavo

Per Leclerc su Ferrari quella odierna nel Gp di Singapore è la nona pole position stagionale (18 in totale) e l'11/a per la Ferrari in 17 qualifiche. Dietro a Sainz, in terza fila, partiranno Fernando Alonso con Alpine e Lando Norris, su McLaren. Quarta fila per Pierre Gasly (AlphaTauri) e Verstappen, quinta per Kevin Magnussen (Haas) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Si è fatto notare nelle ultimissime battute delle qualifiche il comportamento di Verstappen, che poco prima di tagliare il traguardo in quello che sembrava un giro da pole ha deviato verso i box, probabilmente per un problema di carenza di benzina.

Leclerc: «Pensavo di non farcela ma sono felice»

«Pensavo di non farcela dopo un piccolo errore, ma sono molto felice e abbiamo recuperato bene. Così Charles Leclerc dopo aver conquistato la pole position nel Gp di Singapore. »È stata una qualifica molto, molto complicata - ha sottolineato ancora il pilota della Ferrari -. Abbiamo optato per le soft proprio all'ultimo ed è andata bene«

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Ottobre 2022, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA