GP del Belgio, le pagelle: Verstappen primo e spaziale. Leclerc terzo e concreto, troppo aggressivo invece Sainz Jr.

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio del Belgio, 12esima prova del Mondiale 2023 di F1 e ultima prima della pausa estiva (si riprende il 27 agosto, in Olanda). Sullo storico e bellissimo tracciato di Spa, vince Max Verstappen con la Red Bull. Dietro di lui, sul podio belga, si accomodano il compagno di team, Sergio Pérez e la Ferrari di Charles Leclerc.



VERSTAPPEN – voto 9: Gara dopo gara, con strafottenza tecnica e avidità curriculare, riscrive costantemente la storia della F1. Vittoria numero 10 dell'annata, ottava consecutiva. TAURINO



LECLERC – voto 7.5: Limita i danni, gestisce benissimo gli pneumatici, restituisce alla Ferrari un briciolo di dignità sportiva e, finalmente, riassapora il podio. Va in vacanza col cuore più leggero e la speranza di essere nuovamente in "corsa" per qualcosa. CONCRETO



PÉREZ – voto 7: Braccato dal compagno di team Verstappen, perde la testa del gran premio dopo meno di 20 giri. Rispetto alle ultime apparizioni, però, ritrova un minimo di continuità. COMPRIMARIO



HAMILTON – voto 6.5: Nel Campionato degli umani, lui che per una vita non lo è stato grazie ai prodigi della Mercedes, si fa apprezzare per la meravigliosa battaglia con Leclerc. Piacevolissima. E per aver scippato il giro veloce all'odiato nemico Verstappen. RIAPPARSO



ALONSO – voto 6: Pure stavolta non riesce a regalarsi una giornata da protagonista assoluto. Però, fa il suo. Senza brillare, come ci aveva abituato nella primissima parte del Mondiale, ma con la solita passione. ORDINARIO



PIASTRI – voto 5.5: Nel traffico della partenza viene preso da Sainz e, da lì a breve, per problemi d'assetto, deve alzare bandiera bianca. Una doccia fredda che spegne i meritati, e giusti, appetiti domenicali. GELATO



SAINZ JR. – voto 5: Fatale, per lo spagnolo, la curva 1. Lì, pochi metri dopo il semaforo verde, vanno a farsi benedire tutti i buoni propositi belgi della Ferrari numero 55. Un atteggiamento meno aggressivo, forse, gli avrebbe consegnato un destino differente. ECCESSIVO



HULKENBERG – voto 4.5: Nella guerra tra "poveri", nelle retrovie delle Ardenne, esce sconfitto. La Haas, seppur veloce in rettilineo, è comunque una vettura capricciosa da gestire. AFFANNATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA