Live F1, GP Belgio in diretta: Perez tiene il comando, Leclerc resiste in seconda posizione, Sainz in difficoltà Lo spettacolare Gran Premio sul circuito di Spa







di Massimo Costa 8° giro - Sainz va ai box, ma per cambiare le gomme, con lui anche Albon. Gomme medie per tutti e due Sainz in grande difficoltà è ora decimo, ma dai box arriva l'invito a proseguire nonostante la fiancata destra semi distrutta 7° giro - Pit-stop per Bottas e Ocon, gomme medie per entrambi 6° giro - Verstappen rompe gli indugi e supera Hamilton a Les Combes, Norris rientra ai box e monta le gomme hard. Ai box anche Ricciardo e Magnussen che ripartono con le medie Notevole l'avvio di Tsunoda che occupa la sesta posizione, partiva 11esimo Sainz perde posizioni, la fiancata laterale della sua Ferrari è fortemente danneggiata 4° giro - Perez comanda con 2" su Leclerc, 2"3 Hamilton, 2"8 Verstappen poi Sainz in difficoltà per avere riportato anche lui danni alla vettura, Alonso Tsunoda Albon Norris Stroll Russell Ocon Sargeant Bottas Zhou Gasly Hulkenberg Magnussen Ricciardo Il replay mostra come Sainz chiuda brutalmente Piastri contro il muretto della prima curva danneggiandogli irreparabilmente la monoposto Piastri non arriva ai box e si ferma lungo il percorso 2° giro - Perez prova ad allungare temendo l'arrivo di Verstappen che per ora rimane dietro ad Hamilton in quarta posizione Peccato per Piastri ritrovato subito con una gomma forata forse per un contatto con Sainz alla prima curva Sul Kemmel però Perez passa Leclerc, Verstappen supera Sainz, Hamilton tiene la terza posizione Parte bene Leclerc, Hamilton va terzo davanti a Sainz e Verstappen Mancano pochi secondi al via, Leclerc e Perez si sono posizionati in prima fila La pioggia potrebbe arrivare a metà gara secondo le segnalazione del meteo Al momento c'è il sole, Piastri Norris RussellAlonso Stroll Tsunoda e Hulkenberg sono con le gomme medie, tutti gli altri con le soft Nico Hulkenberg partirà dalla pit-lane dopo aver notato qualche problema al motore nel giro di pre schieramento La grande occasione per la Ferrari e Charles Leclerc si presenterà alle ore 15, quando si spegneranno i semafori sulla linea di partenza del circuito belga di Spa. Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 15:18

