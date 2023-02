Formula 1, Federica Masolin e Davide Valsecchi, talent di Sky, incontrano i fan a Milano

di Fabrizio Ponciroli

Il prossimo 5 marzo comincerà la nuova stagione di Formula 1 con il GP del Bahrain. Per prepararsi al meglio al prossimo campionato di F1, occasione imperdibile per tutti i fan: la possibilità di incontrare i due talent di Sky Federica Masolin e Davide Valsecchi.

Appuntamento con il duo Masolin-Valsecchi a Milano il 25 febbraio

Direttamente dalla squadra motori di Sky Sport, appuntamento sabato 25 febbraio dalle 17 con Federica Masolin e Davide Valsecchi presso il Negozio Flagship Sky di Corso Vercelli 12. Un’occasione da segnare sul calendario per tutti gli appassionati di Formula 1 per chiacchierare insieme ai due talent in vista dell’inizio della nuova stagione motori, da seguire live su Sky e Now.

Ma le sorprese non finiscono certamente qui. Oltre ad intrare in contatto con i due talent e conoscere l'offerta Sky sulla nuova stagione motori, all’interno del Negozio sarà disponibile anche un il simulatore di guida Formula 1, per testare la vera adrenalina da gara e mettere alla prova le proprie qualità di pilota. L'ingresso all'evento è libero senza registrazione.

I primi test di F1 in Bahrain con Verstappen e Sainz protagonisti

Intanto, a Sakhir, sono in pieno svolgimento i test per la prossima stagione di F1. Tutti i team stanno provando le nuove monoposto. Sin dai primi giri, il due volte Campione del Mondo Max Verstappen ha subito dimostrato di trovarsi a proprio agio con la nuova RB19 griffata Red Bull. Tuttavia, le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz non sono rimaste a guardare...

