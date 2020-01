Verona-Genoa, dalle 18.15 La Diretta la gara inizierà con 15' di ritardo: le righe dell'area di rigore erano storte

Domenica 12 Gennaio 2020, 16:21

Il Verona di Juric scende in campo oggi con l'obiettivo di chiudere questa eccezionale prima metà di campionato a quota 25, un punteggio al di là di ogni più rosea previsione a inizio campionato; al Bentegodi quest'oggi arriva il Genoa. Gli scaligeri vengono dalla vittoria di Ferrara ai danni della SPAL, 0-2 il finale, mentre i liguri si sono parzialmente rilanciati grazie alla vittoria casalinga col Sassuolo abbandonando così l'ultimo posto in classifica ceduto proprio alla SPAL.(3-4-2-1):Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Verre. All. Juric(3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria. All. NicolaNessuna vittoria per gli scaligeri nei due impegni più recenti al Bentegodi: dapprima infatti l'1-3 subito per mano della Roma, poi il clamoroso 3-3 in rimonta col Torino. Genoa ancora a secco di vittorie in campionato invece lontano da Marassi: 9 i match giocati fin qui con 4 pareggi e 5 sconfitte come magro bottino.