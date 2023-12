Hellas Verona, sponsor con false fatture: blitz della guardia di finanza in sede. Indagato anche il patron Maurizio Setti

La guardia di finanza in queste ore sta effettuando perquisizioni nella sede dell'Hellas Verona, club che milita nella Serie A di calcio, una delle società coinvolte in un'indagine su sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società cartiera. L'inchiesta ribattezzata Operazione Cyrano - diretta dalla Procura di Reggio Emilia e condotta da guardia di finanza e polizia di Stato - vede 26 persone indagate a vario titolo, di cui 22 interessati anche da perquisizioni e sequestri in varie regioni del nord e centro Italia. Stando a quanto accertato dagli inquirenti, si tratta di una presunta maxi frode fiscale da dieci milioni di euro.

Gli indagati

C'è anche il patron nonché presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti tra i 26 indagati. All'alba è scattato il blitz da parte della guardia di finanza e della polizia di Stato che conducono le indagini, nella sede del club scaligero che milita nel campionato di calcio di Serie A dove stanno effettuando sequestri e perquisizioni. Qui gli inquirenti hanno consegnato l'avviso di garanzia a Setti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA