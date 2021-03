Live Verona-Atalanta 0-0 Gasp in emergenza ridisegna la Dea sulle fasce

Lunch-match della domenica al Bentegodi tra Verona e Atalanta. Gli scaligeri sono alla ricerca del successo dopo le ultime prestazioni non propriamente al livello dell’ultimo anno e mezzo sotto la guida di Juric, i bergamaschi invece devono digerire l’amara sconfitta con conseguente eliminazione in Champions League contro il Real Madrid e anche per non perdere terreno nei confronti delle avversarie nella corsa al quarto posto finale.

Il Verona si trova in nona posizione in classifica con 38 punti, quindi praticamente ad un passo dalla “soglia 40” che significa salvezza matematica ma ormai è quasi impossibile raggiungere la Lazio per sognare un posto nelle prossime coppe europee. La formazione di Juric ha vinto una sola partita nelle ultime cinque disputate – quella contro il Benevento per 3-0 – con due pareggi e le ultime due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Milan. I nerazzurri hanno il secondo miglior attacco con i 63 gol messi a segno e hanno fatto peggio solo dell’Inter che ne ha segnati 65. Nelle ultime cinque uscite hanno vinto quattro volte perdendo solamente contro la formazione di Conte, e mettendo a segno 14 reti contro le cinque incassate che segnano un ritorno al furore agonistico dell’ultima parte dello scorso campionato.

Mister Juric è squalificato, in panchina al suo posto il vice Paro. Il Verona cambia per due terzi di difesa rispetto all'ultima gara: confermato solo Ceccherini, Dawidowicz e Lovato completano la linea. In mediana Dimarco al posto di Lazovic, l'attacco è confermato con Lasagna al centro, Barak e Zaccagni ad agire alle sue spalle.

Gasperini è senza esterni di centrocampo di ruolo ed è per questo che in due dovranno essere adattati, stando alle formazioni ufficiali i prescelti dovrebbero essere Palomino e Pessina, anche se non è che detto che il modulo possa trasformarsi in un 4-2-3-1 con i soli De Roon e Freuler in mediana con Pessina, Malinovskyi e Miranchuk alle spalle di Duvan Zapata.

