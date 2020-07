Veretout, attimi di paura in casa: la figlia incastrata nel tapin-roulant

Paura per il centrocampista della Roma Jordan Veretout. La piccola Aalyah, figlia del giocatore giallorosso ha avuto un incidente in casa, cadendo dal tapis roulant. La mamma Sabrina Merlos ha postato le foto della bambina infortunata sui social lanciando una vera e propria campagna di sensibilizzazione sugli incidenti domestici, invitando tutti quanti i followers all'attenzione: «Se dovessero esserci genitori che hanno un tapis roulant a casa, non dimenticate di scollegarli! È un errore che ho fatto personalmente nel lasciarlo acceso. Mia figlia ci si è arrampicata, caduta e rimasta bloccata mentre il tapis roulant continuava a girare. Attenzione, questo tipo di incidente avviene rapidamente», ha raccontato la mamma della bambina. Le foto postate nelle storie della piccola Aalyah hanno attirato la solidarietà delle persone, che hanno commentato la vicenda per stare vicini alla famiglia, con Sabrina che ha ringraziato di cuore tutte le persone spiegando che comunque la figlia stava bene, chiamandola: «Mia guerriera».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Luglio 2020, 18:15



