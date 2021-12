Venezia-Juventus 1-1, le pagelle: Morata incisivo, Kaio Jorge timido. Inconsistente Rabiot

La Juventus non va oltre al pareggio sul campo del Venezia (1-1 il finale). Non basta il guizzo di Morata, Aramu ferma i bianconeri.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 5,5

Inizia come un'altra giornata (comoda) in ufficio. Ordinaria amministrazione prima del tiro di Aramu che lo lascia di sasso.

DE SCIGLIO 6,5

Bravo nelle chiusure e utile in fase di proposizione. Puntuale negli interventi e sempre pronto a dare una mano.

DE LIGT 6,5

Sbroglia un paio di situazioni potenzialmente pericolose. Nei contrasti aerei fa sentire la sua fisicità.

BONUCCI 6

L'esperienza gli torna utile, fa il suo dovere senza sbavature. Preciso nei lanci. Nel secondo tempo perde qualche volta le misure.

PELLEGRINI 7

Prestazione super. Spinge tantissimo sulla sua fascia di competenza. L'assist per la rete di Morata è davvero di grande fattura (31' st Alex Sandro 5,5: nessuno strappo degno di nota).

LOCATELLI 6

Sempre a testa alta. Fa girare velocemente la palla. Quando la Juventus deve ripartire, gioca con velocità e precisione. Nella ripresa cala fisicamente (43' st Soulé ng).

RABIOT 5

Parte convinto (bella serpentina), poi si perde nel nulla. Non trova mai continuità nel gioco, tante pause incomprensibili.

CUADRADO 6

Motore inesauribile. Continua a proporsi e va anche ad un passo dalla rete. In difesa non è attento come al solito.

DYBALA 6

Esce per l'ennesimo infortunio, 2021 da dimenticare (12' pt Kaio Jorge 5,5: si impegna, non è molto fortunato al tiro. Non sfrutta la grande occasione a dovere) (32' st Kean 5: non incide).

BERNARDESCHI 6,5

Prosegue il suo momento di grande forma. Fa tutto in campo, lo si trova ovunque. Inventa un paio di giocate importanti. Romero gli nega il gol (32' st Bentancur 5,5: ci prova, mette tanta fisicità).

MORATA 6,5

Sblocca la partita con un guizzo da centravanti vero. Sempre nel vivo del gioco, non fa rimpiangere l'uscita, anzitempo, di Dybala. Nella ripresa fatica di più.

ALLEGRI 5,5

Perde Dybala ma la squadra non si smarrisce. Va tutto alla grande, fino al gran tiro di Aramu che gli rovina la gita in laguna. Stop pesante da digerire. I cambi non incidono.

LE PAGELLE DEL VENEZIA



ROMERO 7; EBUEHI 6 (36' st MAZZOCCHI ng), MODOLO 6, CALDARA 6,5, HAPS 6; CRNIGOJ 6 (36' st PERETZ ng), AMPADU 6 (19' st TESSMANN 6), BUSIO 7; ARAMU 7,5, HENRY 5,5 (36' st FORTE ng), JOHNSEN 5,5 (12' st KIYINE 6). ZANETTI 6,5.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA