Curacao, morto in ritiro il portiere Jairzinho. Tragedia simile a quella di Astori

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa del portiere della nazionale di Curacao, Jairzinho Pieter, colpito da un arresto cardiaco in una stanza di albergo a Port au Prince, ad Haiti.

Il giocatore 31enne si trovava con il resto della nazionale caraibica nel Paese per il match di Nations League della Concacaf tra Haiti e Curacao. Dalle prime ricostruzioni fornite il giocatore aveva accusato un primo malore nella serata tra domenica e lunedì, dopo esser stato visitato il calciatore si era addormentato ma nella notte è stato colto da arresto cardiaco. La tragica vicenda ricorda da vicino quanto accaduto al capitano viola Davide Astori deceduto nel marzo 2018 prima di Udinese-Fiorentina. Martedì 10 Settembre 2019, 12:41







