Inghilterra, tifoso in campo aggredisce Grealish dell'​Aston Villa: arrestato

Aggressione in campo durante il derby Championship, la Serie B britannica, tra Birmingham e Aston Villa. È successo intorno al 10', quando un tifoso di casa è entrato in campo e colpito con un pugno il capitano dei Villans, Jack Grealish. Il facinoroso è stato immediatamente bloccato dagli steward e successivamente arrestato. Nessuna conseguenza per Grealish che ha ripreso subito il gioco, realizzando perfino il gol del successo (67') dell'Aston Villa.

Ultimo aggiornamento: 16:07





