«Ti taglio la gola», minaccia choc di Juric a Italiano durante Torino-Fiorentina. Poi arrivano le scuse

Minaccia choc dell'allenatore del Torino Ivan Juric durante una lite con l'allentaore della Fiorentina Vincenzo Italiano nel corso del secondo tempo di Torino-Fiorentina giocata ieri seraa. Il tecnico granata ha attaccato duramente l’allenatore viola e lo ha minacciato: «Ti taglio la gola», accompagnata da un gesto plateale. La reazione di Italiano è stata di incredulità. A fine partita tutto lo staff granata ha chiesto scusa a Italiano e anche Urbano Cairo è sceso in campo per chiedere scusa al tecnico gigliato. Tutto è avvenuto sotto gli occhi degli ispettori federali che hanno sentito tutto e quasi certamente ci saranno delle conseguenze.

Dalle tensioni all'abbraccio, tra Ivan Juric e Vincenzo Italiano è tutto chiarito. Gli allenatori di Torino e Fiorentina erano quasi venuti a contatti nel finale della sfida tra granata e viola, con il croato espulso per doppia ammonizione dopo una partita piena di tensioni per alcune decisioni contestate dell'arbitro Marchetti. «Ci siamo chiariti, sono cose che succedono ma siamo amici», hanno detto praticamente in coro davanti a microfoni e telecamere, con i due che si sono anche abbracciati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 07:59

