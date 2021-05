Tegola Italia, Verratti rischia l'addio agli Europei: «Infortunio al ginocchio, fuori 4-6 settimane»

Che sfortuna per Marco Verratti. Il centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale azzurra rischia infatti seriamente di non prendere parte agli Europei al via il prossimo 11 giugno: colpa di un infortunio al ginocchio, che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per un minimo di 4-6 settimane. La novità è emersa dal bollettino medico ufficiale del Psg prima della partita contro il Montpellier: Verratti ha riportato una «lesione del collaterale mediale del ginocchio destro», che dovrebbe appunto tenerlo lontano dai campi «per 4-6 settimane», scrive il club parigino. A questo punto la sua presenza all'Europeo è a dir poco in bilico, considerando che la prima partita è tra un mese.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 14:07

