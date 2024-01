Striscia, il presidente Figc Gravina braccato da Lucci: «Perché Mancini se n'è andato?». La replica ironica

di Redazione web

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato intercettato da Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia, fuori dal Teatro dell’Opera di Roma, sul burrascoso e chiacchierato divorzio tra Roberto Mancini e la Nazionale italiana: il tecnico di Jesi è attualmente il ct dell'Arabia Saudita, ieri uscita con le ossa rotte dalla Coppa d'Asia, eliminata ai rigori dalla Corea del Sud.

«Ci sentiamo spesso, non ho mai litigato con Mancini», le sue parole. «Ma qua in Italia si sta così bene, perché è andato via?» domanda ironicamente Lucci. «Non per i soldi ma per le temperature», replica Gravina, riferendosi alla nuova avventura di Mancini sulla panchina della Nazionale dell’Arabia Saudita.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Gennaio 2024, 19:59

