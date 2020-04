Stramaccioni: "La stagione va conclusa"

"La stagione va finita”. Cresce il partito dei sì per la ripresa del campionato. Tra loro pure Andrea Stramaccioni. L’ex tecnico di Inter e Udinese (fresco di esperienza in Iran) però a Teladoiotokyo chiarisce: “L’importanza di finire la stagione è ovvia, penso anche al Benevento che ha vinto il campionato a dicembre. Oppure le coppe dell’anno prossimo. Ma vanno prese decisioni a livello europeo per non falsare il gioco. Giocare 4 partite a settimana è impensabile”. Infine aggiunge: “Ho parlato con alcuni calciatori, sono impauriti perché sanno di non poter tornare in forma facilmente. Ora il pensiero va solo ai troppi morti e alla gente che faticherà a campare con 600 euro al mese”. Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 07:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA