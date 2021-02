Spezia-Milan 0-0 la diretta: Donnarumma salva su Saponara

Milan a caccia di tre punti per allungare in testa alla classifica, contando sul duro impegno dell'Inyter che domani se la vedrà con la Lazio. Pioli ritrova Calhanoglu e Kjaer al rientro dopo gli infortuni. Dalla parte opposta lo Spezia, appena passato al finanziere americano Robert Platek, non snatura il suo gioco. Italiano sceglie ancora il tridente con Saponara, Agudelo e Gyasi.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni S.; Estevez, Ricci, Maggiore; Saponara, Agudelo, Gyasi. All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Febbraio 2021, 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA