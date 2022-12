In ansia per Mihajlovic, arrivano tweet e messaggi per l'ex tecnico del Bologna

di Mario Landi

“Forza Sinisa”. Sono bastate due parole su Twitter per innescare un tam-tam social sulle condizioni di salute di Mihajlovic, afflitto dal 2019 da una forma acuta di leucemia contro la quale combatte come un leone. A suscitare l'attenzione dei tifosi dell’ex campione serbo è stato il direttore del Tg5 Clemente Mimun con un tweet (“Forza Sinisa”, appunto) in cui non venivano specificate le condizioni di salute del tecnico che solo due settimane fa si era presentato a sorpresa alla presentazione del libro di Zdenek Zeman, sedendosi al fianco del boemo e facendolo scoppiare in lacrime prima di raccontare aneddoti e di baciarlo sulla testa.

Poi nessuna notizia, e da ieri la preoccupazione per un possibile peggioramento per il 53enne Sinisa che ha 6 figli ed è sposato dal 1995 con la romana Arianna Rapaccioni.



