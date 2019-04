La Serie A 2020 cancella il Boxing Day, si partirà il 25 agosto

Niente più Boxing Day in stile Premier League. La serie A ha deciso di tornare tornare all’antico. Per questo oggi porteranno al Consiglio Federale, per un passaggio formale, le proposte fatte ieri nel consiglio di Lega presieduto da Gaetano Micciché.



Questo uno degli argomenti, non all’ordine del giorno, di cui si è discusso. Tutti d’accordo nel dire che non si deve più giocare durante le festività natalizie. La serie A inizierà il 25 agosto (cerimonia d’apertura a Torino) e terminerà il 24 maggio. Ristabilita la classica sosta per le vacanze di Natale dal 22 dicembre al 5 gennaio. Il 15 maggio si giocherà la finale di Coppa Italia che sarà preceduta da due giorni di eventi tra cui premiazioni e fan zone. Da stabilire quella di Supercoppa italiana: in ballo agosto, dicembre e gennaio.



Sempre oggi i due consiglieri Marotta e Lotito porteranno in Consiglio la richiesta dei club di conservare l’istituto della recompra, che il presidente della Figc, Gravina vuole abolire. Infine si è parlato della possibilità di spostare il derby Juve-Torino in programma il 4 maggio (70esimo anniversario della tragedia di Superga). Il problema è legato alla eventuale semifinale di Champions dei bianconeri. Esiste la possibilità di giocarlo il 3 maggio solo nel caso in cui la Juve all’andata venga sorteggiata di martedì.

