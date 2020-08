Assemblea di Serie A l'8 settembre, slitta al 28 agosto il termine per le offerte vincolanti

Slitta di qualche giorno, dal 25 fino al 28 agosto, il termine fissato dalla Lega per le offerte tassativamente vincolanti dei soggetti di private equity, visto che l'Assemblea della Lega A si terrà l'8 settembre. In questo modo per poco più di una settimana i club potranno studiare le proposte con gli advisor finanziari e legali.



La Lega Serie A analizzerà solo le offerte 'binding', «senza prendere in considerazione proposte che non siano tassativamente vincolanti». Al vaglio ci dovrebbero quindi essere le offerte di Wanda e Mediapro, in linea con il progetto De Laurentiis, oltre all'offerta della grande cordata con alcuni dei principali operatori di private equity internazionali che vogliono conquistare una quota di minoranza nella 'media company' dei diritti tv della Serie A di calcio. Nel piano ad ampio raggio dei tre Fondi di investimento, Cvc, Advent e Fsi, pronti a fare un'offerta in cordata alla Lega Serie A per entrare con una quota di minoranza, il 10-15%, non solo diritti tv e commerciali, ma anche sviluppo degli stadi. Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Agosto 2020, 16:36



