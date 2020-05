Serie A, sì ad allenamenti di gruppo. Spadafora: «Il 28 maggio decideremo»

Il Comitato tecnico scientifico ha dato l'ok al protocollo dei consulenti medici di Federcalcio e Lega Serie A per gli sport di squadra e autorizzato gli allenamenti di gruppo. Il ministro Spadafora: « Ho trovato fastidiose le pressioni su di me quando registravamo terapie intensive piene. Ora è giusto che il calcio riparta » .



« Ho convocato una riunione il 28 maggio, con il presidente Figc Gravina, della Lega A Dal Pino e tutte le altre componenti perché giovedì prossimo saremo nelle condizioni per decidere una data, se e quando far ripartire il campionato » , ha spiegato Spadafora.



«Io penso sia importante iniziare il campionato, se si inizia per concluderlo - ha aggiunto il ministro -. In ogni caso il format lo decidono, giustamente, le federazioni, ma tutte quelle che sono le soluzioni che consentono realisticamente di concludere il campionato nel caso in cui si riparta credo sia importante» .



