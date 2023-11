Scommesse, Florenzi indagato a Torino: «Stesse accuse di Zaniolo, Fagioli e Tonali». Sarà interrogato a giorni

di Redazione web

Non ci sono soltanto Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli tra i coinvolti nell'inchiesta della Procura di Torino sul calcioscommesse. Secondo quanto riporta l'agenzia AGI, ci sarebbe un nuovo nome iscritto nel registro degli indagati: un altro calciatore della Nazionale, attualmente al Milan, ovvero Alessandro Florenzi.

Florenzi indagato per scommesse

Per lui l'accusa è la stessa degli altri: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. La fattispecie contestata è quella prevista all’art. 4 della legge 401 del 1989. La stessa di Zaniolo. Il calciatore del Milan sarà interrogato nei prossimi giorni: l'ex capitano giallorosso si recherà in Corso Vittorio Emanuele II nei prossimi giorni per sedersi davanti alla pm Manuela Pedrotta ed essere interrogato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 21:46

