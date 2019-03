Il Salisburgo mette paura al Napoli Azzuri ko per 3-1 ma passano agli ottavi

Il Napoli si inchina alla legge della Red Bull Arena ma può sorridere lo stesso: la sconfitta per 3-1 contro il Salisburgo premia la squadra di Ancelotti che – dopo il 3-0 dell’andata – si qualifica ai quarti di finale di Europa League, in programma l’11 e il 18 aprile. Decisivo, dunque, il gol di Milik che spiana la strada agli azzurri. Il Salisburgo vince la partita, ma non ribalta il doppio confronto.



INSIGNE FUORI NEL RISCALDAMENTO

La sorpresa di formazione per il Napoli arriva in extremis. Lorenzo Insigne si ferma durante il riscaldamento per un fastidio muscolare e al suo posto gioca Mertens. L’iniziativa è naturalmente del Salisburgo, ma gli azzurri sono attenti. L’intento è semplice: bisogna superare il primo pressing e poi creare un’azione offensiva. L’atteggiamento della squadra di Ancelotti è quello giusto. Niente calcoli e manovra propositiva. Fabian è molto attento in fase di impostazione, Zielinski e Callejon si allargano sugli esterni. Mertens è attento alle spalle di Milik. Il vantaggio arriva al 14’: il merito è di Mario Rui. Ruba palla a Mwepu, scambia con Zielinski e crossa al centro. Ulmer respinge goffamente su Onguené, Milik sfrutta il rimpallo e in sforbiciata firma l’1-0 che avvicina la qualificazione. Il vantaggio forse fa rilassare inconsciamente il Napoli: Ancelotti chiede ai suoi di non abbassarsi. Il Salisburgo ci crede e trova l’1-1 al 25’: Allan perde un pallone clamoroso in mediana, il talento Szoboszlai ne approfitta e serve Dabbur. Il bomber mette a sedere Chiriches e firma l’1-1. La reazione del Napoli è immediata: Mertens serve Milik in area che non riesce a controllare per una deviazione, poi ci pensa Fabian, ma la conclusione dello spagnolo si stampa sul palo. Il Salisburgo si rende pericoloso poco prima dell’intervallo con la girata di Minamino.



IL SALISBURGO ATTACCA

Il Napoli prova a gestire il risultato nella ripresa ma deve fare i conti con un Salisburgo che ha poco da perdere. Rose inserisce pure Gulbrandsen per tentare la rimonta: l’attaccante che norvegese è decisivo al 20’. E’ bravo a deviare il cross di Ulmer per il 2-1. La Red Bull Arena si riaccende nel finale. Il Napoli torna concentrato e gioca con maggiore determinazione. Mertens ha una buona chance ma calcia alto. Ancelotti fa il primo cambio alla mezz’ora e rinforza il centrocampo: esce Zielinski per Diawara. Il Salisburgo, dal canto suo, non molla ed è Minamino ad impegnare Meret al 30’. Il Napoli perde anche Chiriches per infortunio e l’esigenza difensiva è totale per le squalifiche di Maksimovic e Koulibaly: tocca ad Hysaj, dunque, spostarsi accanto a Luperto con Malcuit sulla fascia destra. Il palo di Dabbur è il segnale di una partita ancora viva. Leitgeb trova il 3-1 in pieno recupero, ma festeggia il Napoli.

Ultimo aggiornamento: 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA