Coppa Italia: Salernitana-Sampdoria 4-0, è la prima vittoria di Inzaghi

di Brigida Vicinanza

Poker con un accenno di sorriso che mette benzina nelle gambe in vista campionato. La Salernitana si prende gli ottavi in Coppa Italia e incontrerà la Juventus allo Stadium. Ikwuemesi, doppio Tchaouna e Cabral con qualche “segno di vitalità” di Simy, che ha calpestato nuovamente il rettangolo verde dopo mesi di assenza.

All’attaccante numero 22 bastano poco più di venticinque minuti per provare ad accendere nuovamente l’umore della Salernitana di mister Pippo Inzaghi. Ikwuemesi, prima volta con la maglia da titolare, fa tornare per un attimo il sorriso ai granata con il temporaneo vantaggio nella sfida contro la Sampdoria di Andrea Pirlo, nell’impianto di via Allende.

Maggiore e compagni creano occasioni durante tutta la prima fase di gioco e si fanno vedere propositivi, amalgamandosi e risalendo dal momento nero in cui erano finiti dopo la striscia di risultati negativi nel campionato di serie A. Un buon banco di prova per i volti nuovi: Ikwuemesi prima e Tchaouna dopo, permettono ai granata di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo con il 2-0 che si illumina sui tabelloni dello stadio.

A proposito di stadio, ieri l’Arechi era semivuoto: complici il giorno e l’orario poco felici, sugli spalti c’erano soltanto 4740 spettatori compresi i tifosi della Samp presenti nel settore ospiti.

A sigillare il risultato è Cabral che la mette in rete con un assist di Simy. Da adesso l’Arechi si prepara a vivere la sfida di sabato contro il Napoli di Garcia che farà visita alla Salernitana a casa per l’acceso e sentito derby campano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA