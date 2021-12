Roma, un positivo nel gruppo squadra: pronto un nuovo giro di tamponi

Un positivo al Covid anche nella Roma. La conferma è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, dopo le indiscrezioni delle scorse ore.

Il club, per ragioni di privacy, non ha menzionato espressamente il giocatore positivo, che ora si trova in isolamento e con sintomi lievi. Oggi la squadra si è ritrovata a Trigoria e nei prossimi giorni scatteranno nuovi giri di tamponi per monitorare costantemente la situazione, anche in vista della trasferta di San Siro contro il Milan del prossimo 6 gennaio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Dicembre 2021, 16:34

