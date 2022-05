ESCLUSIVA La foto del pullman della Roma per portare la coppa in trionfo al Circo Massimo

Un pullman a due piani scoperto per portare in trionfo la coppa che la Roma ha conquistato ieri sera a Tirana. Su Leggo, la foto in anteprima esclusiva del "carro" su cui sfileranno oggi pomeriggio dalle 17 i gladiatori giallorossi, che partendo dalla Regione Lazio arriveranno fino al Circo Massimo.

Roma, la festa non si ferma: oggi sfilata in pullman al Circo Massimo, attese 500mila persone

Il pullman scoperto che sfilerà tra le strade di Roma con a bordo la coppa della Conference League

«Roma ha vinto» si legge sulla fiancata del Big Bus sul quale salirà il capitano Pellegrini insieme alla squadra e al trofeo che ha trascinato i tifosi in un clima di totale euforia. Secondo piano scoperto, così che tutti possano vedere la coppa e stringersi attorno ai campioni.

