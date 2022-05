La vita ha regalato a milioni di persone una gioia infinta, la Conference League non è un trofeuccio

Come si descrive la Felicità?

Tanti pensano che la parola felicità sia destinata a grandi temi, a grandi cambiamenti ed evoluzioni.

Personalmente credo che siano momenti di picchi altissimi in una vita che come montagne russe ha dei saliscendi terribili e anche profondi abissi.

Perdite abbandoni tradimenti delusioni e ingiustizie fanno parte di una parte molto consistente delle vita di un essere umano.

E allora che ci sia qualche rivincita ogni tanto ci sta.

Ogni tanto è doveroso è giusto.

Che ogni tanto si vinca noi.

E se lo si fa tutto insieme ma che bello eh?

Ieri in un prato verde dall'accento Portoghese

La Vita ha Regalato a Milioni di persone (perché fatevene una ragione siamo milioni) una gioia infinita, una Coppa che non è una coppetta un trofeuccio.

E' Una Rivincita.

E' un senso di appartenenza a qualcosa che regala felicità a Milioni di Persone.

E così io che ho il Privilegio di cantare e raccontare la vita e i sentimenti di Milioni di Tifosi mi sono perso in questo mare di abbracci sorrisi, lacrime di gioia, foto, strattonamenti, ribaltamenti, non mi sono sottratto né a un abbraccio né a una fotografia, un saluto o una parola di gioia.

Perché la Felicità è tale solo se condivisa.

E se qualcuno ancora pensa che sia solo calcio

Non conosce la Vita

Non conosce la Gente

Ti Amo Roma Mia

Ti Ama Roma Nostra

Grazie di non avermi lasciato

Mai Solo Mai

Sono Felice ❤️

Giovedì 26 Maggio 2022

