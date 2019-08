Mancini: «Fonseca sicuro delle sue idee. Un onore giocare nella Roma»

Paulo Fonseca «è sicuro di sé, delle sue idee. È molto diretto e ti dice apertamente se fai bene o male. Siamo all'inizio, ma mi ha subito fatto una buona impressione. Dialoga molto con il gruppo e con i singoli, come è giusto che sia. L'intensità degli allenamenti è alta, i primi giorni sono rimasto a bocca aperta». Parla così della nuova avventura con la maglia della Roma e dell'impatto col tecnico portoghese il difensore Gianluca Mancini in una lunga intervista sul sito del club giallorosso. L'ex Atalanta parla poi del suo stato d'animo una volta saputo dell'interessamento della Roma. «Quando il mio procuratore mi ha prospettato questa possibilità gli ho detto senza esitare: 'Voglio andarè. Qui sono passati tanti campioni, è un onore rappresentare questa maglia. È una piazza che mi è sempre piaciuta. Roma ti dà un senso di magia. I tifosi sono calorosi e io sono fiero di poter giocare qui». E sul rapporto coi compagni aggiunge. «Mi sembra quasi di non aver cambiato squadra: i compagni sono eccellenti e mi hanno accolto alla grande. Molti degli italiani li conoscevo. Kolarov l'ho visto tanto da piccolo, in televisione mi ha sempre colpito e dal vivo lo ha fatto ancora di più a livello caratteriale: sa dirti la parola giusta al momento giusto. I tifosi? Da parte mia vedranno sempre massimo impegno per questa maglia. Dobbiamo cercare di creare qualcosa di nuovo per arrivare a grandi obiettivi». Lunedì 5 Agosto 2019, 19:02







© RIPRODUZIONE RISERVATA