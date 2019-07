La Roma annuncia i nuovi arrivi con le foto di bimbi scomparsi. I tifosi: «Mancano Schick e Pallotta»

Ragazzi iniziativa sacrosanta e lodevole, però messa con un annuncio di arrivo di un nuovo giocatore mi sembra un po' fuoriluogo dato che dovrebbe essere un momento di gioia. Magari era meglio fare un post a parte e metterlo in evidenza sulla pagina

In teoria, dovrebbe trattarsi di una iniziativa lodevole: sfruttare la visibilità degli account social dellaper aiutare a ritrovare dei. All'atto pratico, però, la decisione del club giallorosso di collaborare cone con ilha lasciato perplessi un po' tutti.Già, perché la, su tutti i propri canali social, ha annunciato l'arrivo dei primi due rinforzi per la prossima stagione,, con dei video divisi a metà. In una parte dello schermo si vede il filmato celebrativo dell'ufficializzazione dei nuovi acquisti, nell'altra c'è uno slideshow con le foto e alcune informazioni su, in Italia e nei paesi limitrofi. Un'idea insolita e, diciamocelo, anche un po' bizzarra, anche se mossa da giusti ideali., già furiosi per una stagione deludente a cui hanno fatto seguito gli addii di bandiere come Daniele De Rossi e Francesco Totti, non l'hanno presa benissimo. Su, ad esempio, un utente ha scritto: «». E anche chi è ancora più arrabbiato: «Ma non vi rendete conto che mettendoli in certi post mancate di rispetto alle famiglie di quei bambini? Ma come vi viene in mente?». Il ragionamento non fa una piega ed è quello che contraddistingue i commenti più 'seri', ma a farla da padrona, tra le reazioni dei tifosi della Roma, è l'ormai celebre ironia a tinte giallorosse.«Vedete se colriuscite a ritrovare anche qualche trofeo» - si legge tra i commenti dei tifosi - «Tra gli scomparsi ci aspettavamo di vedere anche le foto die di. O di, assente da Roma da maggio 2018». Altri utenti di fede giallorossa, poi, continuano la loro protesta social: «Tanto vi insultiamo lo stesso, potete mettere anche la foto di».