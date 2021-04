Roma, Fonseca: «Cristante titolare con il Sassuolo. Crediamo alla Champions»

Paulo Fonseca è di poche parole alla vigilia della partita contro il Sassuolo. La preoccupazione per gli infortunati e gli squalificati (Villar e Ibanez) è tanta, ma in difesa rientrerà Cistante: «È pronto e giocherà. La Champions? Ci sono 30 punti a disposizione ancora». Ecco la conferenza stampa integrale.

Emergenza in difesa. «Smalling non è pronto per la partita di domani. Cristante è pronto è giocherà. Può essere una possibilità usare Spinazzola nella difesa a tre».

Veretout. «Sta molto meglio, ha fatto lavoro individuale. Sarà convocato per domani. La prossima settimana possiamo averlo al 100%».

El Shaarawy. «Non possiamo dimenticare che Stephan è arrivato dopo e nelle ultime partite abbiamo visto un El Shaarawy migliore. Sta crescendo ha bisogno di giocare di più e tornerà al più presto il giocatore che conosciamo».

Priorità all’Ajax. «La priorità è la partita di domani con il Sassuolo. Poi penserò all’Ajax»

Staffetta Mayoral-Dzeko in vista dell'Europa League. «Sto solo pensando alla prossima partita, ho scelto chi giocherà domani poi vedremo con l'Ajax».

La qualificazione in Champions. «I miei giocatori ci credono. Ci sono 30 punti a disposizione ancora».

Smalling. «Sta molto meglio. C’è bisogno di più giorni per recuperarlo al 100%. Non vogliamo avere rischi, faremo tornare il giocatore quando starà bene e ha bisogno di più giorni per farlo».

Cristante. «La situazione è sotto controllo, ha fatto lavoro individuale oggi si è allenato con la squadra e non è a rischio. Giocherà fino a fine stagione».

Ballottaggio in porta. «Non esiste. Domani giocherà Pau e poi penserò all’Ajax e al resto».

Sassuolo e Ajax. «Sono due squadre che vogliono avere sempre la palla, ma sono diverse in attacco. Io preferisco giocare contro questo tipo di squadre».

Mkhitaryan. «Sta meglio, vedremo se rientrerà nella prossima partita».

Il Sassuolo. «Partita difficile, giocarci contro è sempre complicato. Dobbiamo essere al 100% se vogliamo vincere questa partita. La squadra è motivata e sta bene, è pronta a fare una buona partita domani».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 15:57

