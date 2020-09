Roma, il comunicato su Milik: «Mai commentate le sue condizioni di salute»

Si aggiunge una nuova puntata alla telenovela che vede protagoniste Milik, la Roma e il Napoli. Dopo essersi sottoposto a controllo medici presso una clinica Svizzera di fiducia del presidente Dan Friedkin, l’attaccante polacco è tornato a Napoli e la trattativa sembrerebbe aver subito un brusco rallentamento. In queste ore si sono fatte largo alcune indiscrezioni legate alle condizioni fisiche del calciatore, che i giallorossi hanno prontamente smentito: «In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, l’AS Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto», è il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società. Sul comunicato, poi, si legge: «Il Club ribadisce che non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale né in via confidenziale, lo stato di salute o la forma fisica di un calciatore tesserato di un’altra società. Di conseguenza, l’AS Roma respinge l’attribuzione di qualunque giudizio sulle condizioni fisiche del giocatore». Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2020, 14:43



