Real, mezzo scivolone: solo 2-2 al Bernabeu contro il Bruges

Clamoroso al santiago Bernabeu: il piccolo Bruges impone il pareggio alla corazzata Real Madrid che, anzi, rischia anche di perdere dopo essere stato in svantaggio per 0-2. Nel primo tempo i belgi zittiscono i tifosi blancos con la doppietta di Emmanuel Bonaventure Dennis, al 9' e al 39'; nella ripresa Sergio Ramos riaccende le speranze degli spagnoli al 10' e il brasiliano Casemiro fissa il pareggio al 40', di testa, su cross di Tony Kroos. Gli ospiti hanno anche giocato in 10 uomini dal 38' della ripresa per l'espulsione di Vormer (doppia ammonizione). Martedì 1 Ottobre 2019, 21:15







