Qatar 2022, ecco come sono fatte le tende per i tifosi: 175 dollari a notte, ma attenti all'acqua VIDEO

Viaggio all'interno degli alloggi per i tifosi in arrivo per i Mondiali in Qatar. A mostrarli da vicino è l'inviata della Bbc Emily Brooks, che ha mostrato sui social le tende riservate ai tifosi. L'arrivo con il trolley, la difficoltà nel trovare una reception, l'ispezione delle stanze minimal e la "scoperta" sotto il pavimento. Una sistemazione davvero poco prestigiosa al prezzo di 175 dollari a notte. Il video racconto accompagnerà per tutta la durata della Coppa del Mondo i telespettatori inglesi e non solo.

We stayed in a World Cup fan camp in Qatar. pic.twitter.com/bO2qD2UHfu — Emily Brooks (@emilyEBbrooks) November 20, 2022

