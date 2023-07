Psg, Luis Enrique è il nuovo allenatore: ha firmato fino al 2025

Il PSG ha annunciato oggi la firma di Luis Enrique come nuovo allenatore fino al 2025. Lo spagnolo, ex tecnico del Barcellona e della nazionale spagnola, sostituisce Christophe Galtier, del quale è stata ufficializzata in mattinata la fine dell'incarico. «È un nuovo ciclo, un nuovo modo di giocare, uno dei migliori allenatori del mondo, non per quello che ha vinto ma per il suo stile di gioco, offensivo», ha detto il presidente Nasser al-Khelaifi davanti ai giornalisti e al fianco dello stesso. Luis Enrique in carriera, lo ricordiamo, ha allenato anche Barcellona, Roma, Celta Vigo e Spagna.

Il divorzio con Galtier dopo solo un anno

È divorzio tra il Psg e Christophe Galtier. Dopo un anno sulla panchina dei parigini, il tecnico lascia il suo incarico a seguito del fallimento in Champions: la notizia dell'accordo col club parigino per la rescissione arriva nei giorni delle polemiche per l'arresto con accusa di discriminazione razziale. Il club ha annunciato il nuovo tecnico Luis Enrique

