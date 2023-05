Premio Gentleman Fair Play: riconoscimento speciale a Gianluca Vialli. Al via le votazioni per il Signore del Calcio della seria A

di Luca Uccello

La stagione sta per concludersi ma c'è un'altra partita ancora da giocare. Quella del Premio Gentleman Fair Play. Un riconoscimento arrivato al suo 28esimo anno di vita. A differenza delle precedenti edizioni l'appuntamento sarà per il mese di settembre. Una data nuova. Un appuntamento rinnovato, nel nome dello Sport , dei suoi campioni e di valori che sono imprescindibili. Valori di lealtà, sportività e correttezza. Valori che hanno racchiuso da sempre la carriera, la vita di Gianluca Vialli.

Ed è proprio nel suo nome che l’organizzatore del più prestigioso riconoscimento in Italia, Gianfranco Fasan, ha il piacere in stretta collaborazione con il Coni Lombardia, di presentare l’istituzione di un premio speciale che ci accompagnerà d’ora in avanti. Un premio dedicato a Lui, il premio speciale Gentleman Gianluca Vialli.

«Pensare a lui ci è venuto naturale. Un uomo che ha sempre lottato per arrivare a vincere. Nella vita come nello sport. Un uomo che ha sofferto, lottato e non si è mai arreso. Gianluca è stato un esempio per tutti. Lo sarà ancora. Lo sarà per sempre grazie a questo riconoscimento che ha trovato l’appoggio fin da subito della Famiglia e del CONI Lombardia, Regione dove è nato e cresciuto».

Il Premio Gentleman Gianluca Vialli sarà consegnato a settembre, quando, dopo due anni di edizioni in digital si tornerà in persona a vivere una nuova serata di Premi e anche di Solidarietà. Un appuntamento che sarà accompagnato dalla consegna del tradizionale premio Gentleman “Piermario Morosini” organizzato con il sostegno della Lega B, collaborazione che proseguirà anche per eleggere successivamente anche lo Speciale Gentleman miglior Allenatore dedicato a “Gigi Simoni”. Un nome scelto tra gli allenatore di B e A e votato da tutti gli allenatori del campionato cadetto che si sta per concludere.

Ma ora che la stagione è quasi giunta al termine tocca ai tifosi giocare un’altra partita. Una stagione fatta di vittorie, di sconfitte ma sempre nel rispetto dell’avversario. È con questo spirito che sarà scelto il Gentleman Lega Serie A 2022/2023. Un Signore del Calcio. Un Signore che rappresenti tutti i tifosi. Tifosi che dal 19 maggio potranno dare la loro preferenza sul sito www.premiogentleman.it.

Votazioni che resteranno aperte fino alla giornata del prossimo 4 giugno. Le nominations riguardano undici giocatori, selezionati dal Comitato organizzatore, che in questo campionato si sono contraddistinti per lealtà, rispetto e sportività. Il più votato sarà premiato nella serata di gala che si terrà a Milano a inizio della prossima stagione.

NOMINATIONS PREMIO GENTLEMAN DIGITAL EDITION SERIE A 2022/2023

ATALANTA - ADEMOLA LOOKMAN

FIORENTINA - GAETANO CASTROVILLI

INTER - LAUTARO MARTINEZ

JUVENTUS - NICOLÒ FAGIOLI

LAZIO - CIRO IMMOBILE

MILAN - DAVIDE CALABRIA

MONZA - PABLO MARI

NAPOLI - GIOVANNI DI LORENZO

ROMA - PAULO DYBALA

SALERNITANA - ANTONIO CANDREVA

SAMPDORIA - EMIL AUDERO

