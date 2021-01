Frabotta, CR7 e Morata notte choc. Signora horror e nuda alla meta

SZCZESNY 6

Non ha colpe sulle due reti nerazzurre. È attento sulle conclusioni di Brozovic e Lukaku.

DANILO 5

In ritardo sul gol di Vidal. Si perde anche Lautaro, che per sua fortuna sbaglia un comodo tap in.

BONUCCI 5,5

Fatica a trovare la posizione. Trasmette un senso di insicurezza al reparto. Rivedibile anche in fase di costruzione.

CHIELLINI 6

Tiene botta contro Lukaku, in un duello tra corazzieri, salvandosi quasi sempre con mestiere. Finisce sulle ginocchia, complice l’ora abbondante giocata mercoledì in Coppa Italia.

FRABOTTA 4,5

Spettatore non pagante. Osserva Barella sfornare l’assist per l’1-o e poi realizzare il 2-0. Patisce inevitabilmente anche Hakimi (13’ st Bernardeschi 6: fa quello che deve nell’insolito ruolo di terzino sinistro).

CHIESA 5,5

Non riesce quasi mai a saltare Young per creare superiorità numerica. Mezzo voto in più per il tentativo sui titoli di coda.

BENTANCUR 5

Pochi cambi di passo, pochissimi cambi di gioco. Non bene. Anzi, male.

RABIOT 4,5

Prestazione molto opaca. Barella galoppa, lui passeggia. Serve molto di più (13’ st McKennie 6: entra e dopo pochi minuti ci prova di testa, poi si adegua al grigiore generale).

RAMSEY 5

Oggetto poco volante non identificato. Non lascia tracce (13’ st Kulusevski 5,5: non aggiunge peso offensivo a una Juve assai spuntata).

MORATA 4,5

Non si conferma l’ammazza-Inter delle volte precedenti. Perde il duello con Skriniar. Non combina praticamente niente di buono.

CRISTIANO RONALDO 5

Segna dopo 11 minuti, ma c’è fuorigioco del suo assistman Chiesa. Qualche spunto nel primo tempo, poi evapora del tutto nella ripresa.

PIRLO 5

L’alibi delle assenze pesanti non basta a salvare una Juve preoccupante. Brutto passo indietro, anche in classifica.



Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Gennaio 2021, 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA