Paredes, la nota lieta della Juve nella serata amara di Parigi

di Timothy Ormezzano

La Juventus è tornata da Parigi mostrando il bicchiere mezzo pieno della reazione e del pareggio sfiorato contro il Psg. Il rischio, di questo passo, è di arrivare a gioire per una mancata scoppola o una sconfitta onorevole, dopo che Allegri si era detto contento del pareggio in casa della Fiorentina: un cambio di mentalità pericoloso del club per cui “vincere è l’unica cosa che conta”. Ad ogni modo, a proposito di salvare il salvabile, la Juve si gode la personalità, la qualità e le geometrie di Paredes. Se a Firenze dopo un buon inizio l’argentino era calato nella ripresa, a Parigi contro la squadra del suo recentissimo passato è successo l’esatto contrario. Paredes ha giocato con grande autorevolezza, spesso in verticale, avviando anche l’azione del 2-1. I numeri dicono che negli ultimi venti anni nessun bianconero esordiente in Champions ha mai toccato 102 palloni come lui, che martedì è stato il migliore juventino per efficacia dei passaggi (95%) e per passaggi completati (82, con appena 4 errori).



Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 06:05

