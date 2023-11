Niente reti e poche emozioni: Lazio e Roma non si fanno male

di Enrico Sarzanini

Se nel primo tempo le due squadre hanno provato a portare a casa i tre punti con il palo di Luis Alberto e la rete annullata a Cristante per fuorigioco, nella ripresa sia Lazio che Roma forse hanno pensato più a portare a casa il punto. Sarri si tiene il pareggio e guarda al futuro con ottimismo: «Sono soddisfatto perché la Lazio è in crescita dal punto di vista tattico e caratteriale dobbiamo solo ritrovare più incisività sotto porta». Poi svela un retroscena su Mourinho: «L'ho visto prima della gara e gli ho detto che è un grande rompicoglioni e lui ha fatto lo stesso con me e ci abbiamo riso sopra. Lasciamo stare il personaggio, ma la persona è di alto livello». Ultimo pensiero su Immobile: «Sta crescendo e dopo la rete in Champions lo vedo più sereno.

Mourinho si prende il punto senza troppi giri di parole: «Quando giochi lo fai per vincere ma un punto è meglio della sconfitta soprattutto contro una diretta concorrente. Abbiamo giocato bene ma è mancato il gol». Poi pizzica l'arbitro: «Quando dai due gialli in 20/25 minuti a due difensori centrali andiamo in difficoltà. Pedro è un giocatore fantastico ma poteva fare nuoto». Poi risponde alle critiche: «Non sono mai soddisfatto di me stesso. Siamo a tre punti dal quarto posto e, Genoa a parte, stiamo facendo il campionato giusto per il nostro potenziale, danneggiati dalle assenze. Abbiamo fatto un disastro contro il Genoa».

